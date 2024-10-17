Fãs de Liam Payne se reúnem na frente do hotel em que cantor morreu

Dezenas de fãs de Liam Payne estão em frente ao hotel em que o cantor de 31 anos foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta-feira (16).
Fãs estão do lado de fora do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. Com semblantes de tristeza, os admiradores de Payne observam o movimento da polícia no local.
O corpo do cantor britânico já foi retirado do hotel e levado para o Instituto Médico Legal local. No momento em que a ambulância transportava o cadáver de Liam, os fãs se abraçaram.
A Polícia está no local para realizar o trabalho de perícia. Os agentes querem determinar as circunstâncias em que o artista despencou do terceiro andar e morreu.
Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao jornal La Nación.
Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo o Clarín, há a suspeita de que seria Liam Payne.
Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Sua ascensão na indústria musical aconteceu em 2010, após sua passagem pelo show de talentos The X Factor.
Ele se apresentou sozinho algumas vezes e pretendia se lançar como cantor solo. A cantora e jurada Nicole Scherzinger, no entanto, sugeriu que ele, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik formassem uma banda, dando origem ao One Direction.
Ele fez parte do One Direction até o fim do grupo, em 2016. Em 2019, ele lançou seu único álbum solo, "LP1".