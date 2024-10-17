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Fátima Bernardes, Paris Hilton e outros famosos lamentam morte de Liam Payne

A causa da morte foi uma queda do terceiro andar de um hotel, ainda não se sabe se acidental. A polícia argentina investiga o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 08:14

Liam Payne, ex-One Direction
Liam Payne, ex-One Direction Crédito: Divulgação
Fátima Bernardes, Maísa Silva e Paris Hilton foram algumas das famosas que lamentaram a morte de Liam Payne. O ex-vocalista do One Direction foi encontrado morto nesta quarta-feira (16), em Buenos Aires. Ele tinha 31 anos.
A causa da morte foi uma queda do terceiro andar de um hotel, ainda não se sabe se acidental. A polícia argentina investiga o caso.
Em seu perfil no Instagram, Fátima postou uma foto com o artista e escreveu: "Que triste saber da morte de um jovem de 31 anos de forma trágica. Liam Payne esteve comigo no Encontro em junho de 2018. Estava no Brasil para divulgar seu trabalho solo depois do fim do One Direction. Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho para os fãs."
No X, Paris Hilton também se manifestou sobre a morte do artista. "Tão triste de ouvir as notícias sobre o falecimento de Liam Payne. Mando meu amor e condolências para sua família e amados. Descanse em paz, meu amigo", escreveu a socialite.
Já Maísa Silva, 22, que cresceu na geração One Direction, ficou abalada com a morte do ídolo. "Descanse em paz, Liam Payne. Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fizeram parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Obrigada por tudo", escreveu Maísa.

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