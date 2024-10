Chay Suede revela ser viciado em perfume; veja curiosidades do ator capixaba

O ator Chay Suede está estrelando na novela da TV Globo "Mania de Você", e revelou algumas manias e curiosidades pessoais. A primeira é muito bem reconhecida pelo elenco que trabalha no mesmo set de novela que o capixaba: o rastro do perfume do ator pelos corredores do estúdio.



Dez entre dez pessoas da equipe de "Mania de Você" comentaram sobre como ele é cheiroso. E então em um papo com o gshow para revelar algumas manias, Chay assumiu que é viciado em perfumes: