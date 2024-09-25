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Carreira na TV

Capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor

Antes de se consolidar nas novelas, ator estreou nas telinhas investindo na música. Em 2010 ele participou do "Ídolos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 11:50

Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor
Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor Crédito: Reprodução/Instagram
Chay Suede, um dos protagonistas de Mania de Você, novela da faixa das 21h da Globo, é conhecido por uma série de papéis de destaque na TV aberta. Porém, antes de se consolidar como ator, estreou nas telinhas investindo na música: em 2010, participou do Ídolos, reality musical da Record, e ficou em quarto lugar.
O intérprete de Mavi explicou o motivo de ter desistido da carreira de cantor. "Com certeza, a música abriu muitas portas para mim e foi um instrumento muito importante. Nem tudo que a gente ama fazer necessariamente precisa se tornar a nossa profissão", disse Suede em entrevista ao Extra.
"Conforme os anos foram passando, fui entendendo que sou, na verdade, um ator. Resolvi me dedicar completamente à interpretação porque é o que me dá mais prazer. Desde o Aymoréco (banda que tinha até 2016) não lancei mais nada", completou.

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O primeiro papel dele - conquistado pela visibilidade que ganhou no reality - foi na novela musical Rebelde, de 2011, baseada na produção mexicana de mesmo nome que foi ao ar entre 2004 e 2006.
Chay Suede participou do programa Ídolos, do SBT
Chay Suede participou do programa Ídolos, do SBT Crédito: Reprodução/SBT
"Fui chamado para fazer Rebelde por conta da música. O diretor (Ivan Zettel) me viu no Ídolos e percebeu que eu poderia ser o sexto integrante que faltava na banda da novela", contou o ator. Na trama, contracenou com Arthur Aguiar, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão.
Além de cantar na novela, Chay também lançou trabalhos solo e, mais tarde, criou a mencionada banda Aymoréco com o músico Diogo Strausz. O ator também solta a voz em Minha Fama de Mau, cinebiografia de Erasmo Carlos lançada em 2019.
Agora, cantar e tocar é uma atividade reservada para os momentos de lazer com a família. O ator é casado com a atriz e modelo Laura Neiva, com quem tem dois filhos: Maria, de 4 anos, e José, de 2. O casal está à espera do terceiro filho. Laura comemorou 31 anos no sábado, 21, e ganhou uma mensagem apaixonada de Suede no Instagram nesta terça, 24.

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