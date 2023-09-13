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Homem é preso após fingir ser o ator Chay Suede para fraudar banco na Bahia

Criminoso usou documento falso com dados do artista; ele foi levado à delegacia e autuado por estelionato e falsidade ideológica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 17:45

Homem tentou se passar por Chay Suede na Bahia conseguiu limite de quase R$ 200 mil, mas não soube soletrar nome do ator
Homem tentou se passar por Chay Suede na Bahia conseguiu limite de quase R$ 200 mil, mas não soube soletrar nome do ator Crédito: GNT/Acervo pessoal
Um homem foi preso na tarde da última terça-feira, 12, em Salvador, na Bahia, após tentar usar os dados do ator Chay Suede para aplicar um golpe em um banco. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Segundo a delegada responsável pelo caso, Marita Souza, o homem abriu uma conta bancário usando um documento falso com os dados do artista e conseguiu um limite alto no cartão de crédito e no cheque especial.
Em seguida, ele tentou realizar uma transferência pix de R$ 1 mil para outra conta. A movimentação, no entanto, foi considerada atípica e bloqueada pelo banco.
Com isso, o homem foi a uma agência do Banco Regional de Brasília (BRB) para tentar desbloquear a conta. Nesse momento, funcionários desconfiaram do crime ao compararem a foto enviado ao aplicativo do banco com a pessoa presente no local.
A Polícia Militar foi acionada e se direcionou à instituição, localizada na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana. O homem foi preso e levado para a Delegacia Territorial da Pituba, onde foi autuado por estelionato e falsidade ideológica. Ele passará por uma audiência de custódia.
Em entrevista ao Jornal da Manhã, Marita Souza ainda esclareceu que a polícia agora procura pela pessoa responsável pela falsificação dos documentos usados pelo homem. O indivíduo já foi descoberto pelas autoridades, mas ainda precisa ser localizado.
Ela também explicou que os dados da conta para qual o homem tentou transferir o pix também foram registrados, mas a polícia investiga se esses dados também são falsos ou se pertencem a uma terceira pessoa envolvida na operação.

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