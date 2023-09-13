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Sergio Hondjakoff é diagnosticado com covid-19: 'Não possuo plano de saúde'

Sergio Hondjakoff revelou na noite desta terça-feira, 12, que testou positivo para covid-19. O ator falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 15:42

No Instagram, o intérprete do Cabeção, da Malhação, explicou que precisou recorrer a um hospital público do Rio de Janeiro. "Testei positivo para covid, tive que me dirigir a rede pública, porque hoje não possuo plano de saúde, mas fui muito bem atendido no Hospital Municipal da Prefeitura Resende. Estou com um pouco de falta de ar, dor de cabeça, mas estou sendo cuidado pela minha mãe", disse.
Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando
Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT
"Preciso nesse momento me recuperar e cuidar da minha saúde. Assim que eu melhorar, volto a gravar os vídeos que estão chegando de todos os estados do Brasil e vários países do mundo. Meu empresário já está conversando com todos os contratantes. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês", concluiu
Serginho teve alta de uma clínica de reabilitação em Itu, que estava internado há dez meses, em junho deste ano. Logo depois, continuou com o tratamento no Rio de Janeiro. Em declaração recente para o podcast Barbacast, de Rafael Cotta, Sérgio comentou sobre o vício em cocaína e declarou que via a droga como um remédio.

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