Sergio Hondjakoff é diagnosticado com covid-19: 'Não possuo plano de saúde'

No Instagram, o intérprete do Cabeção, da Malhação, explicou que precisou recorrer a um hospital público do Rio de Janeiro. "Testei positivo para covid, tive que me dirigir a rede pública, porque hoje não possuo plano de saúde, mas fui muito bem atendido no Hospital Municipal da Prefeitura Resende. Estou com um pouco de falta de ar, dor de cabeça, mas estou sendo cuidado pela minha mãe", disse.

Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT

"Preciso nesse momento me recuperar e cuidar da minha saúde. Assim que eu melhorar, volto a gravar os vídeos que estão chegando de todos os estados do Brasil e vários países do mundo. Meu empresário já está conversando com todos os contratantes. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês", concluiu