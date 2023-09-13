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Internacional

Anitta vence prêmio de Melhor Videoclipe Latino no Video Music Awards da MTV, com 'Funk Rave'

Cantora brasileira agradeceu aos fãs e a si mesma por tanto trabalho: ‘Vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais, esse é só o começo!’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 10:10

Cantora Anitta
Cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta
A cantora Anitta venceu a categoria Melhor Videoclipe Latino na premiação do MTV Video Music Awards, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite da terça-feira, 12.
"Não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez. Obrigada aos meus fãs, não seria nada sem eles, devo tudo o que tenho a eles. Agradeço muito!", disse Anitta em seu discurso, no qual também agradeceu a sua gravadora, sua equipe, seu irmão Renan, e a si mesma.
Concorrendo com produções de grandes artistas como Shakira, Rosalía, Karol G e Bad Bunny, a brasileira recebeu a estatueta pela pelo hit Funk Rave lançado em junho deste ano.
O trabalho, que teve direção criativa da própria cantora, alcançou mais de 16 milhões de visualizações na plataforma do YouTube.
"Eu quero agradecer a mim mesma, porque eu trabalhei muito! Vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais, esse é só o começo!", completou a cantora, em discurso durante o evento nos EUA.
Essa é a segunda vez que a artista ganha a premiação, na última edição Anitta se tornou a primeira brasileira a cantar no palco do VMA, e também a vencer por melhor música latina com Envolver.
Durante o evento, Anitta se apresentou ao lado do grupo de k-pop TXT, ou Tomorrow X Together, para cantar o lançamento de Back for More e também realizou uma apresentação solo: um medley de A Favela Love Story.
Confira quais foram as produções concorrentes da categoria:
- Anitta - Funk Rave;
- Bad Bunny - Where She Goes;
- Eslabon Armado & Peso Pluma - Ella Baila Sola;
- Grupo Frontera & Bad Bunny - un x100to;
- Karol G & Shakira - TQG;
- Rosalía - Despechá;
- Shakira - Acróstico.

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