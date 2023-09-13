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Kayky Brito apresenta progressiva melhora clínica, diz novo boletim

Ator está internado após ter sofrido grave atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 08:30

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva
Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva Crédito: Reprodução/TV Globo
O Hospital Copa D'Or divulgou um novo boletim do ator Kayky Brito, no final da tarde desta terça-feira (12). O artista segue sob cuidados, mas apresenta melhora. Ele foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, em frente a um quiosque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
"O paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos", diz o texto, assinado pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London.
As investigações sobre o acidente seguem em investigação. Na semana passada, Silva e o apresentador Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestaram depoimento à Polícia Civil, que ainda não divulgou o inquérito final.
Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado. Ele se divertia com amigos, e foi ao carro pegar um objeto.
Ao tentar retornar para o local, foi atingido por um veículo.

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