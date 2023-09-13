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Camila Queiroz muda o visual para protagonista de 'Beleza Fatal'

Atriz fica loira para viver Sofia na primeira novela da HBO Max
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 22:28

Camila Queiroz deixa elenco de Verdades Secretas 2
Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Mal acabaram as gravações de "Amor Perfeito", da Globo, Camila Queiroz tratou de mudar o visual. A atriz entrou para o time das loiras e a mudança tem a ver com seu novo projeto: Sofia, a protagonista da primeira novela da HBO Max, "Beleza Fatal". "My new blonde era. Ready to my next character." ("minha nova era loira. Pronta para a minha próxima personagem").
Camila mostrou o resultado em um vídeo publicado no Instagram e recebeu muitos comentários. "Vem aí uma nova fase... te amo", escreveu Klebber Toledo, marido da Camila. "Do nadaaaaaa, nasce uma loira deslumbrante", falou Yasmin Brunet. Maisa também deixou sua impressão: "Chocada".
Ela contou que o loiro foi uma escolha conjunta com a direção da novela. "Desde o dia em que a personagem me foi apresentada, nós a imaginamos assim. Ela é diferente de tudo que eu já fiz, começando pelo cabelo (risos). Estou muito empolgada e não vejo a hora de apresentá-la ao público", comentou em entrevista para o site Glamour.
A atriz contou que ainda está se adaptando ao novo visual por causa de Sofia. "Acho que o cabelo loiro passa uma ousadia a mais que pretendo explorar daqui por diante. Ainda estou no processo de me reconhecer assim, mas já sinto que vou me divertir com a Camila sob os efeitos da 'blonde era'", disse.

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