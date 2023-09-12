Beyoncé veste marca brasileira em show da turnê 'Renaissance'

Além do público brasileiro, que marca presença em diversos shows da turnê "Renaissance" mundo afora, agora é na moda que o país está presente nas apresentações. Em um show na noite de segunda-feira (12), no Canadá, Beyoncé usou uma roupa brasileira, da marca PatBo.

Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour Crédito: Instagram@patbo

Um body com franjas, pedrarias e bordados prateados. Segundo comunicado da marca enviado à reportagem, a peça demorou dois meses para ficar pronta e foi feita sob medida após Shiona Turni, estilista da artista, entrar em contato com a empresa, que desenvolveu dois looks.