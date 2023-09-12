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Só no look

Beyoncé veste marca brasileira em show da turnê 'Renaissance'

Body prateado de franjas e pedrarias é da PatBo e foi usado pela diva do pop durante show no Canadá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 18:08

Além do público brasileiro, que marca presença em diversos shows da turnê "Renaissance" mundo afora, agora é na moda que o país está presente nas apresentações. Em um show na noite de segunda-feira (12), no Canadá, Beyoncé usou uma roupa brasileira, da marca PatBo.
Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour
Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour Crédito: Instagram@patbo
Um body com franjas, pedrarias e bordados prateados. Segundo comunicado da marca enviado à reportagem, a peça demorou dois meses para ficar pronta e foi feita sob medida após Shiona Turni, estilista da artista, entrar em contato com a empresa, que desenvolveu dois looks.
A cor se tornou marca das apresentações e a rainha do pop pede que os fãs a usem nos looks. "Esta turnê foi uma alegria e, como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro", postou em comunicado ao anunciar a reta final da turnê.

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