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Glenda Kozlowski está internada e se ausenta do Melhor da Noite

Apresentadora teve uma infecção alimentar e precisou de cuidados médicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 10:24

A jornalista Glenda Kozlowski
A jornalista Glenda Kozlowski Crédito: Reprodução/Instagram/@glendakozlowski
A jornalista Glenda Kozlowski não apresentou o Melhor da Noite (Band) desta segunda-feira (11). Após uma reação, Glenda foi diagnosticada com uma infecção alimentar leve e internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada pela assessoria da emissora à reportagem.
Ainda de acordo com a Band, Glenda está bem e medicada, com o quadro estável. No início do Melhor da Noite desta segunda, o parceiro de palco da apresentadora, Zeca Camargo, também confirmou a informação e que o quadro de saúde "exige cuidados".
Glenda e Zeca comandam, desde o dia 21 de agosto, o programa diário com informações, reunindo o melhor do entretenimento, do esporte, notícias do dia e gastronomia. A atração substituiu o programa Faustão na Band, que encerrou sua trajetória na Band recentemente.
Nesta segunda, a Band também confirmou a estreia do novo programa do filho de Faustão, João Guilherme Silva, para outubro deste ano.

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