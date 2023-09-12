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Lexa diz que descobriu doença autoimune que causa esquecimento

Cantora tem tireoidite de hashimoto e já trata dos sintomas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 09:54

A cantora Lexa
A cantora Lexa Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa
A cantora Lexa, 28, disse no podcast PodPeople que descobriu recentemente ter uma doença autoimune de nome tireoidite de hashimoto. Segundo a artista, o diagnóstico veio após ela ter crises de esquecimento.
"A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas. Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Ninguém quer ter uma doença autoimune", disse.
Segundo a médica psiquiatra e apresentadora do podcast, Ana Beatriz Barbosa, o hashimoto significa que os anticorpos atacam a tireoide, que é o que dá velocidade ao metabolismo. "Você deve ter se sentido um pouco mais lenta, um pouco mais cansada, raciocínio que era rápido e ficou devagarzinho, dificuldade de perder peso", emendou a especialista.
Além desses sintomas, há também muitos inchaços, retenção de líquido, queda de cabelo e falta de libido. "É uma batalha, uma doença que é chata, mas a probabilidade de virar um câncer é quase zero", reforçou Ana Beatriz para Lexa.
Pelas redes sociais, Lexa deu mais detalhes. "Há meses atrás descobri uma doença autoimune (quando nossas células de defesa atacam nosso corpo) no meu caso a tireoide. Com muitos exames de sangue e imagem detectamos e já estamos tratando", reforçou.
A cantora ainda falou sobre o apoio de Guimê, seu marido, que a leva em todos os exames. "Ele desmarca tudo na vida dele para me levar, acompanhar e entender tudo sobre", postou.

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