Motorista que atropelou Kayky Brito diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (11) o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva disse que recebeu um carro da 99, plataforma para a qual prestava serviços, para voltar a trabalhar após o atropelamento do ator Kayky Brito. Diones arrecadou R$ 178 mil em uma 'vaquinha' virtual e vai dividir o valor entre o conserto de seu veículo e doação de cestas básicas.

Segundo o motorista, o novo carro será disponibilizado pelo aplicativo por 30 dias até que ele consiga consertar o antigo automóvel. "É isso agora, trabalhar e correr atrás", disse ele em um story compartilhado no Instagram.

Até o momento, as informações apontam que Diones dirigia abaixo da velocidade máxima permitida e prestou os primeiros socorros a Kayky. O motorista chegou a receber apoio da família do artista após compartilhar a ‘vaquinha’ virtual e pediu orações pelo ator.