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Motorista que atropelou Kayky Brito diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar

Diones Coelho da Silva tenta consertar seu veículo com valor arrecadado em ‘vaquinha’ virtual; ele prestou socorro ao ator e recebeu apoio da família do artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 18:29

Motorista que atropelou Kayky Brito diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar
Motorista que atropelou Kayky Brito diz ter recebido carro de aplicativo para voltar a trabalhar Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta segunda-feira (11) o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva disse que recebeu um carro da 99, plataforma para a qual prestava serviços, para voltar a trabalhar após o atropelamento do ator Kayky Brito. Diones arrecadou R$ 178 mil em uma 'vaquinha' virtual e vai dividir o valor entre o conserto de seu veículo e doação de cestas básicas.
Segundo o motorista, o novo carro será disponibilizado pelo aplicativo por 30 dias até que ele consiga consertar o antigo automóvel. "É isso agora, trabalhar e correr atrás", disse ele em um story compartilhado no Instagram.
Até o momento, as informações apontam que Diones dirigia abaixo da velocidade máxima permitida e prestou os primeiros socorros a Kayky. O motorista chegou a receber apoio da família do artista após compartilhar a ‘vaquinha’ virtual e pediu orações pelo ator.
Conforme um boletim médico divulgado neste sábado, 9, Kayky continua sedado e em ventilação mecânica uma semana depois do atropelamento. O ator sofreu politraumatismos, ou seja, lesões múltiplas que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. O acidente aconteceu no último dia 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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