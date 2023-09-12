Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Filho de Faustão assina novo contrato com a Band e terá programa aos sábados
Famosos

Filho de Faustão assina novo contrato com a Band e terá programa aos sábados

Atração chamada de 'Programa do João' tem previsão de estreia para outubro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 10:11

João Guilherme com o pai, Faustão
João Guilherme com o pai, Faustão Crédito: Reprodução/Instagram
João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, manterá o legado de seu pai na comunicação. Nesta segunda-feira (11), João publicou um vídeo em que aparece assinando um contrato de trabalho com a Bandeirantes e falando sobre seu novo programa na emissora, o "Programa do João".
"O Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase, de muito trabalho e um pouco de alegria pra vocês", promete ele, dizendo que a atração será exibida aos sábados, das 20h30 às 22h.
De acordo com informações do site Hugo Gloss, o programa será direcionado ao público jovem, mostrando a versatilidade e adaptação do apresentador às demandas contemporâneas da televisão.
"Acho muito bacana poder dar sequência a essa carreira maravilhosa dele, claro que do meu jeito e sem cobrança nenhuma, porque a gente sempre vai admirar ele, eu vou ser um eterno fã", acrescentou o jovem apresentador.
João era um dos apresentadores do Faustão na Band, que marcou a despedida do comunicador na emissora. Conforme informações obtidas pela reportagem, a atração deve estrear no dia 21 de outubro.

Veja Também

Lexa diz que descobriu doença autoimune que causa esquecimento

Bruno Mars agradece fãs brasileiros com vídeo ao ritmo de funk

Riachuelo recolhe roupa associada ao Holocausto de suas lojas após críticas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados