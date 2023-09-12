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Ao lado de Tiago Leifert, Daiana Garbin atualiza estado de saúde da filha, que tem câncer no olho

Jornalista declarou que o quadro clínico da pequena está estável: ‘A gente nunca sabe quando pode chegar uma recidiva’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 11:29

Tiago Leifert e Daiana Garbin anunciaram que sua filha, Lua, câncer nos olhos
Tiago Leifert e Daiana Garbin anunciaram que sua filha, Lua, câncer nos olhos Crédito: Reprodução/Instagram/@garbindaiana
A jornalista Daiana Garbin, mulher de Tiago Leifert e mãe de Lua, 2, atualizou neste domingo, 10, o estado de saúde da pequena e a sua luta contra o câncer. Durante a sua participação no Fantástico para divulgar a campanha De Olho nos Olhinho, iniciativa criada a fim de promover o conhecimento e o acompanhamento de oftalmologistas em crianças, a escritora contou que o quadro clínico da filha é estável, mas que ela não está curada.
"Eu já quero acreditar que está curada. Eu acho que é coração de mãe, mas infelizmente não é assim. Ela está em um momento em que a doença está estável, mas a gente nunca sabe quando pode chegar uma recidiva, [que] já aconteceu nesses dois anos", relatou.
A filha do casal foi diagnosticada com retinoblastoma antes de completar 1 ano. Trata-se de um tipo de câncer que afeta a retina e costuma atingir, principalmente, as crianças. Desde então, a menina já passou por tratamento de quimioterapia.
O anúncio da doença da filha foi feita pelo casal em janeiro de 2022. Ao relembrar o caso em fevereiro deste ano, Daiana contou que não tinha ideia quando descobriram. "Lua tinha apenas 11 meses quando descobrimos, os tumores já eram grandes e nós nem imaginávamos", disse. "Fique de olho nos olhinhos das crianças e leve seu bebê ao oftalmologista nos primeiros 6 meses de vida."

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