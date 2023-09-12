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Em São Paulo

Na UTI, Chiquinho Scarpa tem bom estado clínico, mas sem previsão de alta

Chiquinho Scarpa, de 71 anos, segue na UTI, consciente e com quadro clínico estável, segundo novo boletim médico divulgado nesta terça (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 18:51

Chiquinho Scarpa, de 71 anos, segue na UTI, consciente e com quadro clínico estável, segundo novo boletim médico divulgado hoje pelo hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo.
Chiquinho Scarpa não tem previsão de alta da UTI, mas ‘estado é bom’
Chiquinho Scarpa não tem previsão de alta da UTI, mas ‘estado é bom’ Crédito: Instagram@conde_chiquinho_scarpa
O empresário foi internado no domingo (10), para tratamento de uma suboclusão intestinal, e está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo.
"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, informa que o paciente Francisco Scarpa Filho (Chiquinho Scarpa) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento clínico de suboclusão intestinal, desde domingo (10). Seu estado clínico geral é bom, ele está consciente, recebendo medicamentos e com dieta controlada. O paciente está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo. Neste momento, não há previsão de alta", segundo nota da rede hospitalar paulista. 
Chiquinho foi hospitalizado por complicações de uma diverticulite que tratou em 2022. À época, ele chegou a ficar internado por sete meses no hospital Sírio-Libanês. À reportagem, Lili Riskalla, namorada do empresário, disse que não há previsão de procedimento cirúrgico no tratamento.

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