Chay Suede brinca com seguidor sobre Rua da Lama: “Não vou desde 86”

Uma pergunta - um tanto quanto curiosa - chamou atenção do ator Chay Suede, nesta segunda-feira (8). O capixaba abriu uma caixa de perguntas no Instagram e surpreendeu os seguidores ao responder sobre supostos boatos na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Na ocasião, ele brincou sobre nunca ter frequentado o local.
“Conta sobre os boatos de você na Rua da Lama”, escreveu um seguidor. “Que boatos são esses? Há boatos? Eu não vou à Rua da Lama desde 1986”, brincou Chay, que nasceu em 1992.
Nascido em Vila Velha, o ator canela-verde é casado com a atriz e modelo Laura Neiva, com quem tem dois filhos - Maria, de cinco anos, e José, de três. Em maio, o casal anunciou que está esperando o terceiro filho. A notícia foi revelada por meio de um vídeo para uma grife carioca, em uma colaboração especial para campanha de Dia dos Namorados.
O trabalho mais recente do capixaba foi com o filme “Dona Lurdes - O Filme”, que estreou em março deste ano. Além disso, Chay também compor o elenco na nova novela das nove, “Mania de Você”, dando vida a Mavi Dumas na primeira fase da trama.