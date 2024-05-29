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Capixaba Chay Suede e Laura Neiva anunciam gravidez do terceiro filho

Juntos desde setembro de 2014, os atores já são pais de Maria, 4, e José, 2
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 12:01

A atriz Laura Neiva e seu marido, o ator Chay Suede, esperam um terceiro filho
A atriz Laura Neiva e seu marido, o ator Chay Suede, esperam um terceiro filho Crédito: Nicolas Calligaro/Divulgação
Chay Suede e Laura Neiva anunciam que esperam um terceiro filho. A notícia foi revelada por meio de um vídeo para uma grife carioca, em uma colaboração especial para campanha de Dia dos Namorados.
Juntos desde setembro de 2014, os atores já são pais de Maria, 4, e José, 2.
Em entrevista em 2021, antes mesmo do nascimento do caçula, o capixaba disse em entrevista que se preocupava com o mundo em que seus filhos iriam crescer.
"Preocupa, claro, porque, querendo ou não, a incerteza do momento atual é algo que me deixa ansioso, me tira do sério, me deixa reflexivo em um lugar super negativo", afirmou em entrevista à revista RG.

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