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Como Lauana Prado, que é bissexual, tenta driblar o preconceito no sertanejo

Cantora afirmou no programa Conversa com Bial que já sofreu homofobia, mas que trata sua sexualidade de forma natural
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 11:00

Lauana Prado animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, no dia 8 de outubro de 2022
Lauana Prado Crédito: Afepol/Divulgação
Ao afirmar nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Conversa com Bial, que viveu "algumas situações de homofobia, dentro e fora do backstage", a cantora Lauana Prado, que é bissexual, reacendeu a discussão sobre preconceito dentro do sertanejo.
Hoje um dos nomes de maior sucesso do gênero, Launa, que namorou a influenciadora Verônica Shulz até dezembro passado, disse que sempre tentou trazer seu relacionamento "para um ambiente público", ainda que não costume abordar sua sexualidade nas músicas.
A decisão artística, se por um lado é interpretada por parte do público como uma estratégia para fugir de polêmicas, por outro é visto por uma parcela dos ouvintes como um avanço, por representar naturalidade na maneira como a artista lida com sua sexualidade.
Ao apresentador Pedro Bial, ela disse que sempre procurou "falar sobre isso [sexualidade] sem que se tornasse uma questão -e também fizesse a união dos públicos. "Desde o mais conservador até o público LGBT, que sempre abraçou o meu trabalho", acrescentou.
Ela não é a única figura no sertanejo abertamente LGBTQIA+. Gabeu, filho do cantor Solimões, é precursor do chamado queernejo. A veterana Roberta Miranda afirmou que é bissexual. A diferença é que Lauana está no auge de seu sucesso.
Para Gustavo Alonso, colunista da Folha de S.Paulo, seu caso mostra que a relação do sertanejo com o conservadorismo não é simples. "Há brechas e subversões internas mesmo num gênero tão publicamente conservador", diz ele, autor do livro "Cowboys do Asfalto: Música Sertaneja e Modernização Brasileira" e um dos principais pesquisadores do gênero no país.
Para ele, uma artista bissexual que faz sucesso entre vários públicos, sobretudo no sertanejo, dificilmente seria uma realidade no passado. "É nesse sentido que vejo que talvez a maior parte do público esteja com Lauana. É uma mudança de sensibilidade [dos ouvintes]", diz.
"Lauana leva essa condição de forma natural -assim como a juventude de hoje. Os que fazem barulho estão nas redes militando e têm sua importância. Mas talvez a maior parte dos que enxergam a sexualidade de forma fluida esteja com Lauana, embora faça menos barulho. Mesmo entre os sertanejos", diz Alonso.

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