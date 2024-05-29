Luana Piovani critica apoio de Neymar às privatizações do litoral: ‘Isso é ídolo?’

Luana Piovani, atriz Crédito: Reprodução/Instagram @luapio

Luana Piovani voltou a criticar o atacante Neymar nesta terça-feira (28). A atriz reprovou a posição do jogador de futebol que se mostrou-se favorável à privatização de praias brasileiras. "O meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", disse ao comentar o assunto.

Não é a primeira vez que Piovani deixa claro que não gosta do amigo do ex-marido Pedro Scooby e o considera um péssimo exemplo para os três filhos - Dom (12 anos) e os gêmeos, Bem e Liz (8 anos). Ela já tinha criticado Neymar e o pai por tentar ajudar financeiramente Daniel Alves antes dele ser condenado pelo abuso sexual contra uma jovem em boate da Espanha no fim de 2022.

Neymar Crédito: Reuters/Folhapress

Apesar da condenação de quatro anos e meio, o ex-lateral saiu da prisão no final de março, após pagar fiança de quase R$ 5,5 milhões à Justiça da Espanha. Ele ficou detido quatorze meses em Barcelona.

Luana também criticou Neymar após o pedido de desculpas à Bruna Biancardi por uma traição quando ela estava grávida da filha dos dois, Mavie.

Ela criticou agora Neymar ao repostar uma publicação da atriz Laila Zaid sobre a possível privatização das praias brasileiras. O jogador fez um vídeo favorável a ideia.