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Trabalho

Marina Ruy Barbosa deixa a Globo após 20 anos e não tem contrato renovado

A atriz não teve seu contrato renovado e deixará a emissora no fim deste mês de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 19:12

A atriz Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa não renovou o contrato Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Na Globo desde os 9 anos, a atriz Marina Ruy Barbosa, 28, não teve seu contrato renovado e deixará a emissora no fim deste mês de maio. A informação foi confirmada pelo canal.
Segundo a Globo, o rompimento faz parte de algumas transformações do mercado e de suas novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação não significa o fim do ciclo. Uma nova parceria pode ocorrer em outros projetos e formatos futuramente.
O primeiro trabalho de Marina na emissora foi e 2004, na novela "Começar de Novo". De lá para cá, a atriz participou de mais de dez outros folhetins, dentre eles "Escrito nas Estrelas" (2010), "Amor à Vida" (2013), "Império" (2014), "O Sétimo Guardião" (2017) e mais recentemente "Fuzuê" (2023).
Segundo o Notícias da TV, Marina teria recusado trabalhar no remake de "Vale Tudo", programado para estrear no próximo ano, e teria optado por permanecer livre e fazer projetos em plataformas de streaming.

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