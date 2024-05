Felipe Araújo revela paixão pelo ES: "Comprei até panela de barro"

Alô, fãs de um bom sertanejo! Nesta terça (28) o cantor Felipe Araújo esteve na Rede Gazeta a convite da Rádio Litoral para realizar mais um show do Encontro Marcado. E claro, HZ não perdeu a oportunidade de bater um papo com o dono dos hits "Atrasadinha", "A Mala é Falsa" e "Espaçosa Demais".



Antes de realizar seu show para os fãs da Litoral, Felipe conversou com nossa equipe sobre sua relação com nosso Estado. Rolou declaração de amor pela famosa moqueca capixaba e o sertanejo até revelou que comprou uma panela de barro típica do ES. Além disso, um recado carinhoso para os fãs capixabas. Confira a entrevista completa na íntegra.