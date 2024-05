Vitória recebe espetáculo "Amantes do Teatro” nesta quarta-feira (29)

Ana Guasque e Eduardo Mossri estrelam a peça "Amantes do Teatro”. Crédito: Ary Brandi

O pré-feriado de Corpus Christi será com programação cultural em Vitória. A peça "Amantes do Teatro” desembarca nesta quarta-feira (29), no Teatro do SESI, com duas sessões, 17h e 20h, recheada de reflexões. A obra conta a história de uma atriz e de um ator que, enquanto encenam um espetáculo, compreendem a si mesmos e a dimensão de uma duradoura amizade.



Em “Amantes do Teatro”, o público é convidado a acompanhar um diálogo que também envolve debates sobre a passagem do tempo e conquistas humanas. Interpretando distintos personagens, que provocam reflexões com humor leve e vibrante, o ator Eduardo Mossri e a atriz Ana Guasque transitam pela história do teatro por clássicos consagrados.

Nesse mergulho através de um túnel do tempo da dramaturgia, o texto de Ana Guasque traz obras que datam da Grécia Antiga, do Renascimento até os dias de hoje, passando por autores como Moliére e Tchekhov. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, e custam entre R$ 10 e R$ 40.

"Amantes do Teatro” costura recortes de textos clássicos, levados aos palcos ao redor do mundo. Crédito: Ary Brandi

Segundo a diretora e autora do espetáculo, “Amantes do Teatro” é uma comédia firmada nos alicerces históricos da cultura, “os quais serão apresentados ao público de maneira descontraída e carinhosa, para cativar os corações com leveza e muito humor”, almeja Ana.

TURNÊ E ACESSIBILIDADE

O espetáculo está realizando turnê nacional por 15 cidades, com patrocínio da Bradesco Seguros por meio da Lei Rouanet, apresentando 39 sessões. Em todas as praças haverá recursos de acessibilidade com intérprete de libras e audiodescrição.

Como meio de promover a democratização do acesso à cultura, em cada cidade será realizada uma palestra com o tema “A História do Teatro” e entrega do texto do espetáculo em braile para bibliotecas acessíveis.

SERVIÇO

Peça "Amantes do Teatro”

Onde: Teatro SESI - Rua Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória

Teatro SESI - Rua Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória Data: Quarta-feira (29)

Quarta-feira (29) Horário: 17h e 20h

17h e 20h Ingressos: Entre R$ 10 e R$ 40, disponíveis no site Sympla

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais