Festa de São Pedro em Vitória terá Dudu Nobre, Bonde do Forró e Munhoz e Mariano

Evento comunitário mais antigo de Vitória, a 96ª Festa de São Pedro 2024 já tem data para acontecer: de 28 a 30 de junho, na Praça do Papa. As atrações confirmadas são: Bonde do Forró, na sexta-feira, Dudu Nobre, no sábado, e Munhoz e Mariano, no domingo. Além disso, artistas capixabas ainda devem ser anunciados como parte da programação cultural.



O anúncio foi feito na sexta-feira (24) pelo prefeito Lorenzo Pazolini nas redes sociais.



“Preparem-se para três dias inesquecíveis de muita música, diversão e celebração! Este ano, contamos com grandes atrações nacionais que prometem animar a festa e fazer todo mundo dançar”, diz a postagem.