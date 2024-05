Festival de Alegre 2024 inova e terá roda-gigante pela primeira vez

O maior festival de música do Espírito Santo, o Festival de Alegre, se inspirou nos grandes eventos internacionais e traz, em sua 29º edição, uma nova experiência para o público: uma roda-gigante! Com 22 metros de altura e cerca de 16 metros de largura, a nova atração promete animar a galera e transformar esta edição em um marco na longa história do festival.



A iniciativa visa não apenas enriquecer a experiência dos espectadores, mas também estabelecer o Festival de Alegre como um símbolo de inovação e entretenimento no Espírito Santo. O evento também investiu em tecnologia avançada e terá palco totalmente de LED e painéis gigantes para transmissão dos shows.