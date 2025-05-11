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Cremoso

Escondidinho de carne de panela é opção prática para o dia a dia; veja receita

Nessa sugestão do HZ, a cobertura é um purê feito de batatas inglesa e baroa gratinado com queijo parmesão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Maio de 2025 às 16:00

Escondidinho de carne seca com purê de batata e mandioquinha
Escondidinho de carne seca com purê de batata e mandioquinha Crédito: Marca Nestlé
Receita prática para compor as refeições do dia a dia, o escondidinho é uma preparação versátil que vai bem com diversos tipos de recheio. Um deles é a carne de panela desfiada, bem temperadinha e suculenta.
Na sugestão do HZ, a cobertura é um purê feito com batatas inglesa e baroa (ou mandioquinha, como também é conhecida essa variedade). Curtiu a combinação? Veja a seguir como fazer.    

Escondidinho de carne desfiada com purê de batata e mandioquinha

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 85 minutos 
Nível: fácil
Ingredientes:
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Meio quilo de coxão duro
  • 1 cebola em fatias
  • 2 tomates picados
  • 1 tablete de caldo de carne
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • Purê:
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 300g de batatas cozidas e amassadas
  • 300g de mandioquinhas cozidas e amassadas
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • Meia xícara (chá) de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
  1. Recheio - Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure a carne. Acrescente a cebola, os tomates, o caldo de carne e duas xícaras (chá) de água. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão, retire os pedaços de carne e desfie. Volte a carne desfiada para a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos para apurar o molho. Misture a salsa, transfira para um recipiente refratário e reserve.
  2. Purê - Em uma panela, derreta a manteiga, acrescente a batata e a mandioquinha e misture bem. Junte o sal, a pimenta-do-reino e o leite integral e mexa até formar um purê homogêneo. Distribua o purê sobre a carne reservada, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos para gratinar.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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