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Elas merecem!

Restaurantes do ES terão menus especiais e brunch no Dia das Mães; veja dicas

Cardápios de entrada, prato e sobremesa a partir de R$ 110 por pessoa estão entre as opções indicadas por HZ no Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 07:00

No próximo domingo, um almoço pra lá de especial será servido para comemorar o Dia das Mães. Se a sua ideia é colocar a mão na massa e preparar algo delicioso para a ocasião, sugerimos aqui receitas de dar água na boca.
Mas se você busca praticidade e quer sair com a família para comer fora, veja abaixo uma lista com 15 restaurantes e cafés na Grande Vitória e no interior que terão brunch, pratos e menus temáticos em 11 de maio.

01

Entrada, prato e sobremesa

No domingo (11), o GolBurger & Cozinha terá um menu temático para as mães em suas unidades de Vitória e Vila Velha a R$ 159,90 por pessoa (entrada + prato + sobremesa/sem bebidas). O almoço especial inclui como opções arancini de tomate com muçarela, presunto de Parma e pesto; risoto de paella com camarão, polvo e lula grelhados (foto); e torta de limão com chocolate branco, merengue tostado e manjericão. Vitória: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Vila Velha: Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa. Reservas até sábado (10) pelo app Get In. Mais informações: @golburger. FOTO: Golburger/Acervo   

02

Menu temático

A cantina italiana La Rústica também preparou um menu especial para o almoço do Dia das Mães, neste domingo (11). Com entrada, prato e sobremesa, a opção custa R$ 159 por pessoa (sem bebidas). Nhoque de banana-da-terra com moquequinha de camarão, tortelloni de carne assada com molho da própria carne e risoto de cogumelos (foto) estão entre as escolhas de principal. De sobremesa, o cliente pode optar por bolo gelado de coco, tartelete de morango, ou brownie de nozes com caramelo salgado e praliné de nozes. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: La Rústica/Acervo

03

Almoço no Centro de Vitória

No bistrô A Oca, o menu criado especialmente para o Dia das Mães inclui entrada, principal e sobremesa (R$ 110 por pessoa/sem bebidas). Disponível no almoço de domingo (11), o cardápio terá como entrada croquete de milho, queijo e pimenta biquinho ou ceviche de salmão. Uma das opções de prato é o arroz negro om frutos do mar e camarões salteados na manteiga, e de sobremesa uma pedida é o bolo de banana e doce de leite caseiro. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Mais informações: @_aoca. 

04

Música ao vivo

O almoço do Dia das Mães no Esquina 25 terá música ao vivo com Marcelo Ribeiro Acústico e três sugestões especiais (foto) do chef Caio Maia. São elas: risoni ao pomodoro com camarão VG (R$ 165), carpaccio com molho pesto, grana padano e farofinha de pão de alho (R$ 45) e creme de baunilha com morangos marinados e raspas de chocolate branco (R$ 38). O cardápio regular da casa também estará disponível neste domingo (11). Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99737-4473 e @esquina25parrilla. FOTO: Pedro Melo      

05

Opção em Jardim Camburi

Em Jardim Camburi, o Empório Fonseca preparou um menu de entrada, prato e sobremesa para o Dia das Mães (R$ 189 por pessoa/sem bebidas). A entrada é uma brusqueta de stracciatella, presunto de Parma, uva, mel e brotos, e a sobremesa bolo de aipim com sorvete de coco verde e doce de leite. As escolhas de prato são: peixe grelhado ao molho de moqueca com farofa de banana-da-terra, salada fresca e arroz de coco ou nhoque de batata baroa com ragu de filé, stracciatella e pangratato. Av. Raul Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @emporiofonsecavix. 

06

Bacalhau especial

O bar e restaurante Caranguejo do Assis escolheu o Dia das Mães para lançar uma novidade no cardápio, o Bacalhau Imperial: posta de bacalhau confitada lentamente no azeite com ervas finas, acompanhada por batatas, pimentões, cebola roxa e azeitonas pretas. O prato é finalizado com palmito, tomates-cereja e cebolas-pérola salteadas na manteiga, e vai à mesa com arroz de alho. Quanto: R$ 140 (individual). A casa abrirá no domingo (11) a partir das 11h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 3289-8486, 99768-4589 e @caranguejodoassis. FOTO: Bruno Coelho 

07

Domingo em Ibiraçu

Em Ibiraçu, o Dézo Café Bar vai abrir excepcionalmente para almoço no domingo, Dia das Mães, com um cardápio criado para a ocasião. Destaque para a pici alla gricia (foto/massa feita na casa, guanciale, queijo tulha e pimenta-do-reino/R$ 78), que compõe a carta ao lado de carnes na brasa, como bife ancho, fraldinha, prime rib de porco e short beef ribs. Peixe grelhado servido com molho beurre blanc e galeto com manteiga de harissa, levemente apimentado, também são opções da parrilha. Av. João Alves da Mota Júnior, 202, Centro, Ibiraçu. Mais informações: @dezobar. FOTO: Dézo/Acervo 

08

Prato comemorativo

No Parque das Castanheiras, o Don Aguilar servirá uma sugestão especial no Dia das Mães: miolo de alcatra na parrilha com arroz caldoso de costela, cubos de queijo coalho e vinagrete de pimenta-biquinho (R$ 189, para duas pessoas). O almoço de domingo (11) será das 11h30 às 16h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @restaurantedonaguilar.  

09

Paella às margens do canal

Às margens do Canal de Camburi, o restaurante Major Forest Al Mare servirá paella para comemorar o Dia das Mães neste domingo (11). No prato, o arroz é puxado na base de frango e sofrito com frutos do mar, tempero espanhol e açafrão em estigma. Quanto: R$ 169 (serve de três a quatro pessoas). Rua Thereza Zanoni Caser, 155, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Anthero Bragatto   

10

Sugestões do dia

No almoço deste domingo (11), além do cardápio regular, o Noz Comida Afetiva terá duas sugestões criadas para o Dia das Mães: terrine de polvo com vinagrete de maçã verde e aipo (R$ 72/entrada) e peixe do dia com risoni cremoso de limão siciliano e espinafre (R$ 98/prato individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.

11

Entre massas e risotos

No restaurante Figata da Praia do Canto, o domingo (11) terá um cardápio especial, composto de duas entradas para compartilhar e cinco pratos individuais - entre eles o risoto de gorgonzola e manga com filé em cubos aos molho madeira e sugo (R$ 89/individual). Carbonara, espaguete à caprese, carpaccio, filé ao gorgonzola, risoto de camarão e lasanha gratinada com molho bolonhesa completam as opções da casa no Dia das Mães. Rua João da Cruz, 290, Vitória. Mais informações: @figata.br. FOTO: Pedro Melo

4 dicas de brunch ou café da manhã

  • El Gitano - no domingo (11), a casa vai servir um brunch festivo das 8h às 11h30, a R$ 139 (para duas pessoas). O valor dá direito a croissants, ovos mexidos, bolo de banana, pão italiano, sour cream de bacon, geleia caseira de morango, salada de frutas, café coado e suco de laranja. O almoço, das 11h30 às 17h, terá como sugestão para o Dia das Mães peixe assado inteiro com chimichurri acompanhado de risoto de limão siciliano (R$ 299/serve até três pessoas). Curva da Jurema, Vitória. Mais informaçóes: @elgitanorestaurante.    
Café da manhã especial de Dia das Mães no restaurante El Gitano
El Gitano terá brunch festivo e almoço com sugestão especial no domingo (11) Crédito: El Gitano/Acervo
  • Mangalô - No domingo (11), a cafeteria servirá brunch especial a partir das 8h com os seguintes itens: croissant recheado com muçarela e presunto de Parma, pão de queijo recheado com cream cheese temperado da casa, broa aerosa recheada com doce de leite, bolinho de chocolate, copinho com frutas da estação, iogurte natural artesanal e granola da casa, ovos fritos, banana-da-terra grelhada, bacon, sour cream caseiro e tortilha. Quanto: R$ 145, para duas pessoas. Curva da Jurema, Vitória. Mais informações: @mangalocafebar.  
  • Cooltiva Café & Bistrô - A cafeteria servirá um brunch especial no Dia das Mães (11/05), a partir das 9h, que contém salada de frutas, iogurte, granola, focaccia, tomate confit, bolo de milho e goiabada, avocado toast, café filtrado (V60/400ml) e mimosa (drinque à base de espumante e suco de laranja). Quanto: R$ 150, para duas pessoas. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cooltiva.cafe.   
  • Chakra Café - Na casa, a comemoração do Dia das Mães será antecipada para o sábado (10), com um café da manhã especial servido às 9h, seguido por uma experiência de pintura em canecas no ateliê. Quiche, pão de queijo, mini-sanduíche de frango tailândês, tiradito de salmão curado, tomate confit, chá gelado, café, suco e minibolo com cobertura fazem parte do menu, e o ingresso custa R$ 295 (individual) ou R$ 530 (duas pessoas). Rua Olímpio Lírio, 771, Santa Lúcia, Vitória. Formulário de inscrição no link: https://achakra.art/dia-das-maes/. Mais informações: @cafe.chakra.   
Café da manhã de Dia das Mães do Chakra Café
Chakra Café fará ação temática no sábado (10) Crédito: Chakra/Acervo

Correção

06/05/2025 - 1:03
Na versão anterior desta matéria, o valor do peixe assado servido no El Gitano para o Dia das Mães estava incorreto. A informação foi corrigida.

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