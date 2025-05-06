Restaurantes do ES terão menus especiais e brunch no Dia das Mães; veja dicas

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Entrada, prato e sobremesa

No domingo (11), o GolBurger & Cozinha terá um menu temático para as mães em suas unidades de Vitória e Vila Velha a R$ 159,90 por pessoa (entrada + prato + sobremesa/sem bebidas). O almoço especial inclui como opções arancini de tomate com muçarela, presunto de Parma e pesto; risoto de paella com camarão, polvo e lula grelhados (foto); e torta de limão com chocolate branco, merengue tostado e manjericão. Vitória: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Vila Velha: Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa. Reservas até sábado (10) pelo app Get In. Mais informações: @golburger. FOTO: Golburger/Acervo

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Menu temático

A cantina italiana La Rústica também preparou um menu especial para o almoço do Dia das Mães, neste domingo (11). Com entrada, prato e sobremesa, a opção custa R$ 159 por pessoa (sem bebidas). Nhoque de banana-da-terra com moquequinha de camarão, tortelloni de carne assada com molho da própria carne e risoto de cogumelos (foto) estão entre as escolhas de principal. De sobremesa, o cliente pode optar por bolo gelado de coco, tartelete de morango, ou brownie de nozes com caramelo salgado e praliné de nozes. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: La Rústica/Acervo

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Almoço no Centro de Vitória

No bistrô A Oca, o menu criado especialmente para o Dia das Mães inclui entrada, principal e sobremesa (R$ 110 por pessoa/sem bebidas). Disponível no almoço de domingo (11), o cardápio terá como entrada croquete de milho, queijo e pimenta biquinho ou ceviche de salmão. Uma das opções de prato é o arroz negro om frutos do mar e camarões salteados na manteiga, e de sobremesa uma pedida é o bolo de banana e doce de leite caseiro. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Mais informações: @_aoca.

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Música ao vivo

O almoço do Dia das Mães no Esquina 25 terá música ao vivo com Marcelo Ribeiro Acústico e três sugestões especiais (foto) do chef Caio Maia. São elas: risoni ao pomodoro com camarão VG (R$ 165), carpaccio com molho pesto, grana padano e farofinha de pão de alho (R$ 45) e creme de baunilha com morangos marinados e raspas de chocolate branco (R$ 38). O cardápio regular da casa também estará disponível neste domingo (11). Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99737-4473 e @esquina25parrilla. FOTO: Pedro Melo

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Opção em Jardim Camburi

Em Jardim Camburi, o Empório Fonseca preparou um menu de entrada, prato e sobremesa para o Dia das Mães (R$ 189 por pessoa/sem bebidas). A entrada é uma brusqueta de stracciatella, presunto de Parma, uva, mel e brotos, e a sobremesa bolo de aipim com sorvete de coco verde e doce de leite. As escolhas de prato são: peixe grelhado ao molho de moqueca com farofa de banana-da-terra, salada fresca e arroz de coco ou nhoque de batata baroa com ragu de filé, stracciatella e pangratato. Av. Raul Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @emporiofonsecavix.

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Bacalhau especial

O bar e restaurante Caranguejo do Assis escolheu o Dia das Mães para lançar uma novidade no cardápio, o Bacalhau Imperial: posta de bacalhau confitada lentamente no azeite com ervas finas, acompanhada por batatas, pimentões, cebola roxa e azeitonas pretas. O prato é finalizado com palmito, tomates-cereja e cebolas-pérola salteadas na manteiga, e vai à mesa com arroz de alho. Quanto: R$ 140 (individual). A casa abrirá no domingo (11) a partir das 11h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 3289-8486, 99768-4589 e @caranguejodoassis. FOTO: Bruno Coelho



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Domingo em Ibiraçu

Em Ibiraçu, o Dézo Café Bar vai abrir excepcionalmente para almoço no domingo, Dia das Mães, com um cardápio criado para a ocasião. Destaque para a pici alla gricia (foto/massa feita na casa, guanciale, queijo tulha e pimenta-do-reino/R$ 78), que compõe a carta ao lado de carnes na brasa, como bife ancho, fraldinha, prime rib de porco e short beef ribs. Peixe grelhado servido com molho beurre blanc e galeto com manteiga de harissa, levemente apimentado, também são opções da parrilha. Av. João Alves da Mota Júnior, 202, Centro, Ibiraçu. Mais informações: @dezobar. FOTO: Dézo/Acervo

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Prato comemorativo

No Parque das Castanheiras, o Don Aguilar servirá uma sugestão especial no Dia das Mães: miolo de alcatra na parrilha com arroz caldoso de costela, cubos de queijo coalho e vinagrete de pimenta-biquinho (R$ 189, para duas pessoas). O almoço de domingo (11) será das 11h30 às 16h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @restaurantedonaguilar.

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Paella às margens do canal

Às margens do Canal de Camburi, o restaurante Major Forest Al Mare servirá paella para comemorar o Dia das Mães neste domingo (11). No prato, o arroz é puxado na base de frango e sofrito com frutos do mar, tempero espanhol e açafrão em estigma. Quanto: R$ 169 (serve de três a quatro pessoas). Rua Thereza Zanoni Caser, 155, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Anthero Bragatto

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Sugestões do dia

No almoço deste domingo (11), além do cardápio regular, o Noz Comida Afetiva terá duas sugestões criadas para o Dia das Mães: terrine de polvo com vinagrete de maçã verde e aipo (R$ 72/entrada) e peixe do dia com risoni cremoso de limão siciliano e espinafre (R$ 98/prato individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.



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Entre massas e risotos