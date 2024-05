Vale Música realiza em Vitória concerto gratuito em tributo a Piazzolla

A Camerata Jovem Vale Música se prepara para uma noite memorável ao receber a talentosa violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Priscila Rato, para o concerto “Tributo a Piazzolla”. O evento, que homenageia o renomado compositor e bandoneonista argentino Astor Piazzolla, ocorrerá na próxima quarta-feira (29), às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.



O concerto oferece entrada gratuita. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo. Sob a regência do maestro Lucas Anizio e com a participação especial da Orquestra Jovem Vale Música, o concerto promete revisitar as obras-primas do “revolucionário do tango”.