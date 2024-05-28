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Internacional

Mariah Carey anuncia show em São Paulo; veja como comprar ingressos

Essa é a primeira vez em 14 anos que a cantora, que tem três décadas de carreira, vem fazer no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 14:04

Mariah Carey anuncia show em São Paulo
Mariah Carey anuncia show em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Maria Carey fará um show em São Paulo neste ano, no dia 20 de setembro, no Allianz Parque. O show foi confirmado pela produtora 30e, que trará a artista para o Brasil em seu único show solo - a outra apresentação acontecerá no dia 22 de setembro, na edição deste ano do Rock in Rio.
É a primeira vez em 14 anos que a Carey, que tem três décadas de carreira, vem ao país. A pré-venda de ingressos vai do dia 4 de junho, às 10h, até o dia 6 de junho, às 9h59, e é exclusiva para clientes com cartões Santander.
Os ingressos para público geral são liberados ao meio-dia do dia 6, no site da Eventim, ou a partir das 13h na bilheteria oficial do estádio.
Os ingressos custam R$ 340, na cadeira superior, R$ 490, na cadeira inferior, R$ 390, na pista comum e R$ 790 na pista premium. Os clientes do Santander têm descontos na compra.

SERVIÇO

  • MARIAH CAREY
  • Quando: 20 de setembro, a partir das 17h
  • Onde: Allianz Parque, São Paulo
  • Preço: a partir de R$ 340

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