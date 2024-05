Saiba quem é a estrela de Hollywood que venceu o ‘The Masked Singer’ nos EUA

A final da 11ª temporada do The Masked Singer dos Estados Unidos foi ao ar na noite de quarta-feira, 22, e a vencedora da edição, usando fantasia de peixinho dourado, foi a atriz Vanessa Hudgens.



Ao longo da temporada, Vanessa cantou músicas como Baby Come Back, The Show Must Go On, Unforgettable, Vampire e You Oughta Know. Antes de tirar a fantasia e revelar sua identidade, ela entoou Don’t Let The Sun Go Down On Me, de George Michael e Elton John.