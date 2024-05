Rock In Rio: Shawn Mendes, Travis Scott, Katy Perry e Imagine Dragons esgota

Em duas horas, o Rock in Rio conseguiu esgotar mais da metade dos dias do festival de 2024: até o momento da publicação deste texto, quatro dos sete dias de evento já não possuem ingressos à venda.



A primeira data a esgotar foi a noite capitaneada por Shawn Mendes, no Palco Mundo, e Mariah Carey, no Palco Sunset. De fato, era o dia com atrações raras nos palcos brasileiros, embora uma alta demanda (o caso de Shawn e Mariah).



Em seguida, mais uma noite chamada de Dia Delas, dia 20 de setembro, só com artistas femininas, com Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, IZA, Gloria Gaynor, Tyla, Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França.