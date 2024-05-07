Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Após ser anunciado, Mano Brown nega que irá participar do Rock in Rio 2024
"O Dia Brasil"

Após ser anunciado, Mano Brown nega que irá participar do Rock in Rio 2024

O líder dos Racionais MC's negou a participação no encontro, marcado para 21 de setembro, ao lado de artistas como Criolo, Marcelo D2 e Karol Conka
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 17:08

Mano Brown nega que irá participar do Rock in Rio 2024
Mano Brown chegou a ser anunciado no Rock in Rio 2024 Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de ser anunciado como uma das atrações de um show "Pra sempre Rap" no Rock in Rio 2024, Mano Brown desmentiu a produção do festival. O líder dos Racionais MC's negou a participação no encontro, marcado para o dia 21 de setembro, O Dia Brasil, como o projeto foi batizado, ao lado de Criolo, Djonga, Karol Conka, Marcelo D2 e Rael, no Palco Sunset.
"Mano Brown não estará no evento e em nenhum momento ele esteve confirmado. Por respeito ao público e para evitar qualquer desgaste, achamos importante escrever essa nota", diz o comunicado da assessoria do artista divulgado nesta terça-feira (7). A publicação do rapper termina desejando sorte ao festival e "um grande show aos demais companheiros".
O cantor se apresentou no Rock in Rio no Palco Sunset em 2019 com seu projeto solo, e em 2021 com os Racionais. O grupo também foi atração do The Town, organizado pelo mesmo time do festival carioca, em sua edição inaugural no ano passado, em São Paulo.
O Rock in Rio completa 40 anos nesta edição e ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Além dos nomes nacionais, atrações internacionais como Katy Perry, Mariah Carey, Cindy Lauper, Travis Scott, Ed Sheeren, e Akon já estão confirmadas. Procurada, a assessoria do festival não respondeu.

Veja Também

Trombonista de Cachoeiro de Itapemirim vai se apresentar no Rock in Rio 2024

Rock in Rio anuncia shows de Xande de Pilares, Belo, Pocah, Karol G e Denis DJ

Ludmilla e MC Cabelinho farão shows em dia dedicado ao funk no Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados