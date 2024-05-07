Após ser anunciado, Mano Brown nega que irá participar do Rock in Rio 2024

Mano Brown chegou a ser anunciado no Rock in Rio 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de ser anunciado como uma das atrações de um show "Pra sempre Rap" no Rock in Rio 2024, Mano Brown desmentiu a produção do festival. O líder dos Racionais MC's negou a participação no encontro, marcado para o dia 21 de setembro, O Dia Brasil, como o projeto foi batizado, ao lado de Criolo, Djonga, Karol Conka, Marcelo D2 e Rael, no Palco Sunset.

"Mano Brown não estará no evento e em nenhum momento ele esteve confirmado. Por respeito ao público e para evitar qualquer desgaste, achamos importante escrever essa nota", diz o comunicado da assessoria do artista divulgado nesta terça-feira (7). A publicação do rapper termina desejando sorte ao festival e "um grande show aos demais companheiros".

O cantor se apresentou no Rock in Rio no Palco Sunset em 2019 com seu projeto solo, e em 2021 com os Racionais. O grupo também foi atração do The Town, organizado pelo mesmo time do festival carioca, em sua edição inaugural no ano passado, em São Paulo.