Festival

Ludmilla e MC Cabelinho farão shows em dia dedicado ao funk no Rock in Rio

O Rock in Rio anunciou que o line-up do primeiro dia de festival, 13 de setembro, celebrará o rap, o trap e o funk brasileiros
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 20:50

A cantora Ludmilla foi anunciada como atração do Festival de Alegre 2024
A cantora Ludmilla celebrará o funk brasileiro no festival  Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla
O Rock in Rio anunciou que o line-up do primeiro dia de festival, 13 de setembro, celebrará o rap, o trap e o funk brasileiros. Ludmilla se apresentará no palco Mundo, enquanto MC Cabelinho e o Coral das Favelas serão os headliners do palco Sunset.
Cabelinho é dono de hits como "Toda Hora", "Era Uma Vez", "Zona Sul" e "Que Maravilha", que refletem a realidade das favelas cariocas. Em 2018, o MC também começou a cantar trap, com o single "Meu Mundo".
MC Cabelinho é presença confirmada no Boom Rap Festival, em Cariacica
MC Cabelinho é presença confirmada no Rock In Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@mccabelinho
Também no palco Sunset, Orochi, Veigh e Kayblack são atrações confirmadas, depois do dia começar com a apresentação da Funk Orquestra, a primeira orquestra de funk do mundo, que convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.
O DJ Snake, famoso por misturar hip hop e música eletrônica, se apresentará no palco New Dance Order. O francês é conhecido por sucessos como "Lean On", "Let Me Love You" e "Taki Taki".

