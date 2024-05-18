Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order, como os DJs Snake e Mochakk

O Rock in Rio divulgou neste sábado (18) a programação do New Dance Order, seu palco de música eletrônica. Entre as atrações, há nomes inéditos na história do evento. Deadmau5, DJ Snake, Alison Wonderland e o DJ brasileiro Mochakk são alguns dos destaques.
O festival celebra seus 40 anos na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra, na Zona Oeste do Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.
VEJA O LINE-UP DO NEW DANCE ORDER
13 de setembro:
- Deadmau5 (headliner) Fatsync X Malifoo Chemical Surf Cat Dealers
- DJ Snake (headliner) KVSH Ownboss Liu
- Artbat (headliner) Mila Journèe Binary Ruback
- Wade (headliner) Victor Lou Gabe Illusionize
- Alison Wonderland (headliner) Curol X Barja Samarah Ashibah
- Mochakk (headliner) Beltran X Classmatic Eli Iwasa X Ratier Maz X Antdot
- 22 de setembro:
- Kaskade (headliner) Bhaskar Jetlag Dubdogz