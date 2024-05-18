Festival

Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order, como os DJs Snake e Mochakk

O Rock in Rio divulgou neste sábado (18) a programação do New Dance Order, seu palco de música eletrônica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 14:07

DJ Snake
DJ Snake vai se apresentar no Rock in Rio   Crédito: Reprodução @DJSnake
O Rock in Rio divulgou neste sábado (18) a programação do New Dance Order, seu palco de música eletrônica. Entre as atrações, há nomes inéditos na história do evento. Deadmau5, DJ Snake, Alison Wonderland e o DJ brasileiro Mochakk são alguns dos destaques.
O festival celebra seus 40 anos na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra, na Zona Oeste do Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

VEJA O LINE-UP DO NEW DANCE ORDER

13 de setembro:
  • Deadmau5 (headliner) Fatsync X Malifoo Chemical Surf Cat Dealers

14 de setembro:
  • DJ Snake (headliner) KVSH Ownboss Liu

15 de setembro:
  • Artbat (headliner) Mila Journèe Binary Ruback

19 de setembro:
  • Wade (headliner) Victor Lou Gabe Illusionize

20 de setembro:
  • Alison Wonderland (headliner) Curol X Barja Samarah Ashibah

21 de setembro:
  • Mochakk (headliner) Beltran X Classmatic Eli Iwasa X Ratier Maz X Antdot

  • 22 de setembro:
  • Kaskade (headliner) Bhaskar Jetlag Dubdogz

