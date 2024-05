Sheila Mello desabafa sobre boatos de rivalidade com Scheila Carvalho

Após a entrevista de Sheila Mello, que ela falou sobre sua relação com Scheila Carvalho e revelou que elas não mantêm uma amizade próxima, a loira publicou um áudio no Instagram, nesta sexta-feira (17).



Na rede social, Sheila Melo explicou que sua fala foi tirada de contexto, e que ela apenas disse não ser tão amiga de Carvalho quanto é de Jacaré. Sheila ainda reforçou que há 27 anos a mídia tenta alimentar uma rivalidade entre as duas, e até com Carla Perez.