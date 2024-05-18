Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Filho de Zé Vaqueiro retorna à UTI um dia após primeira alta desde o nascimento
Parada cardíaca

Filho de Zé Vaqueiro retorna à UTI um dia após primeira alta desde o nascimento

O pequeno havia tido alta pela primeira vez desde o nascimento na última quinta (16), mas uma parada cardíaca fez os pais o levarem de volta ao hospital.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 09:59

Zé Vaqueiro: filho nasceu com uma má formação congênita.
Zé Vaqueiro: filho nasceu com uma má formação congênita. Crédito: Instagram/zevaqueiro
Arthur, de 9 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, voltou a ser hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta sexta-feira (17). O pequeno havia tido alta pela primeira vez desde o nascimento na última quinta (16), mas uma parada cardíaca fez os pais o levarem de volta ao hospital.
"Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca. Já estamos hospitalizados com ele de novo na UTI", escreveu Ingra nas redes sociais. "Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", pediu ela.
Zé Vaqueiro também desabafou nas redes: "Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não, é mesmo! Mas eu creio que Deus esta no controle". "Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na Luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família e Deus é quem está no controle de nossas", completou.
O filho do cantor foi diagnosticado com malformação congênita logo após o nascimento, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Veja Também

Ivete Sangalo avisa a Globo que não quer mais apresentar The Masked Singer Brasil

Tony Ramos está muito bem, afirma Denise Fraga sobre recuperação após cirurgia

'Aproveitar vida de solteiro não é comigo, gosto de exclusividade', diz MC Daniel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados