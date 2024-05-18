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Caseiro

'Aproveitar vida de solteiro não é comigo, gosto de exclusividade', diz MC Daniel

Ele jura que nunca traiu nenhuma namorada e que gosta mesmo é de passar o tempo livre com a pessoa que ama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 09:28

MC Daniel
MC Daniel se considera velho para "ficar aproveitando a vida de solteiro" Crédito: Reprodução @mcdaniel
Aos 26 anos, MC Daniel se considera velho para "ficar aproveitando a vida de solteiro". O cantor, que já namorou Mel Maia e Yasmin Brunet, faz o tipo caseiro e homem de uma mulher só.
"Vida de solteiro não é comigo. Não gosto de ser um cara de várias mulheres e não curto uma mulher que gosta de ser de vários caras. Gosto de exclusividade e gosto de ser exclusivo", disse, em entrevista ao GShow nesta sexta-feira (17).
O cantor, que está na reta final da Dança dos Famosos, enumerou as qualidades que procura em uma companheira: "Quero uma mulher que se valorize, que se cuide, que tenha sonhos, respeite as pessoas", disse.
"Também tem que ser uma pessoa que tenha os mesmo princípios que eu. Que seja leve, me motive, me preencha, entenda meu trabalho, seja madura, educada, não seja superficial, e que some, que cresça comigo, ame minha família, meus amigos. Se for para vir, seja da vontade de Deus. Sem ficar procurando, caçando, estou muito focado na minha carreira, em mim e em evoluir. Nada pode me atrapalhar e desfocar no momento", avisa.
Daniel, que nas redes sociais vive dizendo que seu sonho é ser pai e formar uma família, também assegura ser um homem fiel. Ele jura que nunca traiu nenhuma namorada e que gosta mesmo é de passar o tempo livre com a pessoa que ama, em casa, assistindo TV e curtindo com a família e amigos próximos. Apesar de fazer shows e trabalhar na noite, o funkeiro dispensa convites para a balada.

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