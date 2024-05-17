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Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal

Apresentadora do 'Encontro' ainda não tinha conseguido encontrar os familiares, que enfrentam as enchentes do Rio Grande do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 10:55

Patrícia Poeta reencontrou uma prima nesta sexta-feira (17), enquanto apresentava o Encontro (Globo) direto da cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul.
Apresentadora ainda não tinha conseguido encontrar os familiares. "Não deu tempo, gente. Eu cheguei na cidade ontem de noite. Cheguei às nove e pouco. Dei uma olhada para ver a quantidade de água que ainda tinha. Eu ainda não consegui ver a minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Que bom que a família vem", disse Patrícia Poeta.
Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal
Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal Crédito: Reprodução/TV Globo
Prima da apresentadora caiu no choro. "Esse menino é estagiário da Apae. O sonho dele era te conhecer. Eu disse: Eu vou te levar. Eu vou deixar tu trabalhar. Obrigada, viu."

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