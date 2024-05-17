Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal

Apresentadora ainda não tinha conseguido encontrar os familiares. "Não deu tempo, gente. Eu cheguei na cidade ontem de noite. Cheguei às nove e pouco. Dei uma olhada para ver a quantidade de água que ainda tinha. Eu ainda não consegui ver a minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Que bom que a família vem", disse Patrícia Poeta.