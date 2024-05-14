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Luisa Mell quebra duas costelas em resgates no Rio Grande do Sul

'Continuei os resgates mesmo com a dor insuportável', relatou ativista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 08:29

Luisa Mell fratura costelas em resgates no Sul
Luisa Mell fratura costelas em resgates no Sul Crédito: Reprodução/Instagram
A ativista de direitos animais Luisa Mell fraturou duas costelas durante os resgates de animais nas cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.
Segundo seus relatos nas redes sociais, Luisa não sabia da gravidade da lesão e continuou realizando o trabalho voluntário, mesmo sentindo dor. Somente após uma ida ao hospital, foram constatadas as fraturas.
"Não estava mais aguentando de dor", escreveu ela no Instagram. "Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável. Mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito", relatou.
"Fui ao hospital e o exame mostrou o que eu mais temia: duas costelas quebradas. Queria saber quando poderia voltar [aos resgates], mas o médico me proibiu e alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal", desabafou a ativista. "Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão. Mas Deus me protegeu."
A ativista ainda publicou a imagem de um raio-X para comprovar seu diagnóstico aos seguidores e afirmou que sua equipe continua trabalhando no local.
Luisa Mell publica exames de imagem
Luisa Mell publica exames de imagem Crédito: Reprodução/Instagram

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