Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Juliana Didone pede desculpas por vídeo sobre chuvas no Rio Grande do Sul

Atriz apagou o vídeo, mas imagens viralizaram nas redes sociais: 'Virei meme na internet. Me deixa chateada, sim'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 08:33

'Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas', diz Didone
'Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas', diz Didone - Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@julianadidone
Juliana Didone resolveu pedir desculpas aos seus seguidores por um vídeo que gravou embaixo de um chuveiro lamentando as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada. A atriz disse ter ficado constrangida com a repercussão negativa da publicação: "Eu sou gaúcha. Tudo o que aconteceu e que está acontecendo me afeta emocionalmente, afeta pessoas muito próximas a mim. Me perdi completamente nos meus sentimentos", começou.
A intérprete da personagem Mônica na série "Bom Dia, Verônica", da Netflix, disse ter usado uma linguagem [a poesia] que utiliza para se comunicar nas redes sociais. "Entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós", continuou. "Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas", acrescentou.
Juliana afirmou ter aprendido a lição e lamentou a viralização do vídeo. "Virei meme na internet. Me deixa chateada, sim, sendo honesta com vocês. Eu fico constrangida. Não tenho nada para comentar, só lamentar mesmo", reconheceu.
Ela ainda chamou o vídeo de um "grande equívoco" na sua vida. "A grande verdade é que meu equívoco, o desconforto que eu estou sentindo com essa situação, ele não é nada. Ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos meus meus conterrâneos", concluiu a atriz.

Veja Também

Em meio a disputas judiciais, filhos de Gugu tiram foto com Rose Miriam

Isabella Santoni anuncia casamento com milionário: 'Sr. e Sra. Blecher'

Viih Tube e Eliezer anunciam em 'chá de revelação' que serão pais de um menino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados