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Isabella Santoni anuncia casamento com milionário: 'Sr. e Sra. Blecher'

Atriz e empresário se casaram no civil, após seis meses de namoro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 08:28

Isabella Santoni anunciou casamento após seis meses de namoro
Isabella Santoni anunciou casamento após seis meses de namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@isabellasantoni e @henriqueblecher
A atriz Isabella Santoni, conhecida por viver Karina em Malhação, anunciou casamento com o empresário e milionário Henrique Blecher. Neste domingo (12), Santoni postou nas redes sociais que ela e Blecher se casaram no civil, após seis meses de namoro.
"Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu ela em sua publicação no Instagram.
Com apenas alguns meses de namoro, a atriz e o empresário decidiram que seria esse o melhor momento para se casarem no civil, oficializando ainda mais essa relação.
Posando juntos pela primeira vez em novembro do ano passado, a Isabella, 28 anos, e Henrique Blecher também foram juntos na festa de Halloween de Anitta em outubro, segundo o jornal O Globo.

QUEM É HENRIQUE BLECHER?

Henrique Blecher é advogado e mestre em Filosofia do Direito. O Valor Econômico divulgou que o empresário foi dono de uma incorporadora vendida por R$ 180 milhões em 2022.
Ele foi CEO da incorporadora Bait, mas permaneceu no cargo por apenas quatro meses. Henrique saiu da empresa para fundar uma companhia de investimento focada no mercado imobiliário de luxo, conforme divulgou O Globo.

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