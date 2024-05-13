Isabella Santoni anuncia casamento com milionário: 'Sr. e Sra. Blecher'

Isabella Santoni anunciou casamento após seis meses de namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@isabellasantoni e @henriqueblecher

A atriz Isabella Santoni, conhecida por viver Karina em Malhação, anunciou casamento com o empresário e milionário Henrique Blecher. Neste domingo (12), Santoni postou nas redes sociais que ela e Blecher se casaram no civil, após seis meses de namoro.

"Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu ela em sua publicação no Instagram.

Com apenas alguns meses de namoro, a atriz e o empresário decidiram que seria esse o melhor momento para se casarem no civil, oficializando ainda mais essa relação.

Posando juntos pela primeira vez em novembro do ano passado, a Isabella, 28 anos, e Henrique Blecher também foram juntos na festa de Halloween de Anitta em outubro, segundo o jornal O Globo.

QUEM É HENRIQUE BLECHER?

Henrique Blecher é advogado e mestre em Filosofia do Direito. O Valor Econômico divulgou que o empresário foi dono de uma incorporadora vendida por R$ 180 milhões em 2022.