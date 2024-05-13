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Rafa Kalimann conta que sofreu aborto espontâneo

Atriz esperava um filho do ator Allan Souza Lima, com quem assumiu relacionamento em março
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 08:13

Pelos stories, Rafa Kalimann contou que planeja série e filme 'ainda esse ano'
Rafa Kalimann contou que sofreu aborto espontâneo Crédito: Instagram/@rafakalimann
Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo (12) para lamentar a perda do bebê que esperava do ator Allan Souza Lima. Ela contou ter sofrido um aborto espontâneo há poucos dias. "Hoje é o Dia das Mães. Confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play esse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido", começou a atriz, que interpreta Jéssica em "Família é Tudo".
Ela continuou "Talvez como ato de desejar ser abraçada e ser acolhida, e desejar abraçar e acolher outras mulheres. Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pegasse meu filho no colo", disse.
Emocionada, Rafa reconheceu que tem sofrido bastante por ter perdido o seu bebê. "Tenho vivido, nesses últimos dias, um vácuo muito grande, um luto muito grande. Muitas mulheres passam por isso. Só não compreendo como dizem que é normal. Porque essa dor não é normal. Ela é uma dor muito profunda, difícil de ser diferida e eu não sei se curada", continuou ela.
Rafa também compartilhou o vídeo que fez ao lado do namorado quando o casal descobriu a gestação por meio de um teste de farmácia e uma publicação que cita uma carta que ela escreveu para o bebê.
Kalimann assumiu romance com Allan Souza Lima no dia 23 de março deste ano ao fazer uma publicação com uma série de registros do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo "Paixão de Cristo" em Nova Jerusalém, Pernambuco.

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