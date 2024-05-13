Kevinho posta homenagem a mãe, em meio a tratamento de câncer

Kevinho homenageou sua mãe, Sueli, no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@kevinho

O cantor Kevinho homenageou sua mãe, Sueli, com um depoimento nas redes sociais neste Dia das Mães (12). A mãe do artista está passando por um tratamento de câncer de mama, já tendo encerrado os ciclos de quimioterapia e radioterapia.

"Estamos na reta final e o pior já passou, e sou grato a Deus por me permitir ter vindo ao mundo como filho da senhora. Sueli Azevedo, você é a minha estrela guia", escreveu o artista em seu Instagram.

"Achei que não poderia estar passando essa data com a senhora novamente". Em um texto, Kevinho fala sobre como tinha medo de que não poderia mais passar o Dia das Mães com sua mãe e celebra que o tratamento tenha dado certo para Sueli.

"Não tem dinheiro no mundo que pague o preço da sua vitória", afirmou o cantor. "Eu dei um tempo de tudo, tirei força de onde eu achei que não tinha para lutar essa batalha com você, e faria isso 1 bilhão de vezes se fosse preciso".

"Anjo de bondade". Nos comentários, a mãe de Kevinho, Sueli, escreveu sua própria homenagem, agradecendo ao filho e declarando seu amor por ele.