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Dia das Mães

Kevinho posta homenagem a mãe, em meio a tratamento de câncer

"Estamos na reta final e o pior já passou", escreveu o artista em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 08:11

Kevinho homenageou sua mãe, Sueli, no Instagram
Kevinho homenageou sua mãe, Sueli, no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@kevinho
O cantor Kevinho homenageou sua mãe, Sueli, com um depoimento nas redes sociais neste Dia das Mães (12). A mãe do artista está passando por um tratamento de câncer de mama, já tendo encerrado os ciclos de quimioterapia e radioterapia.
"Estamos na reta final e o pior já passou, e sou grato a Deus por me permitir ter vindo ao mundo como filho da senhora. Sueli Azevedo, você é a minha estrela guia", escreveu o artista em seu Instagram.
"Achei que não poderia estar passando essa data com a senhora novamente". Em um texto, Kevinho fala sobre como tinha medo de que não poderia mais passar o Dia das Mães com sua mãe e celebra que o tratamento tenha dado certo para Sueli.
"Não tem dinheiro no mundo que pague o preço da sua vitória", afirmou o cantor. "Eu dei um tempo de tudo, tirei força de onde eu achei que não tinha para lutar essa batalha com você, e faria isso 1 bilhão de vezes se fosse preciso".
"Anjo de bondade". Nos comentários, a mãe de Kevinho, Sueli, escreveu sua própria homenagem, agradecendo ao filho e declarando seu amor por ele.
"Filho, obrigada por cuidar tão bem de mim, de abdicar de tantas coisas por mim. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque ele me deu um anjo de bondade. Te amarei por toda minha vida", comentou Sueli.

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