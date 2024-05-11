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Doação

Roberto Carlos doa R$ 200 mil ao Rio Grande do Sul e fará show beneficente

Rei deverá cantar em SP ou no Rio nas próximas semanas com renda revertida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 13:18

O cantor capixaba Roberto Carlos
O cantor capixaba Roberto Carlos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O Rei Roberto Carlos decidiu doar R$ 200 mil ao Rio Grande do Sul para ajudar nos esforços contínuos pela região, afetada pelas chuvas e enchentes.
Não bastasse isso, também planeja fazer um show no Rio ou São Paulo entre as próximas duas ou três semanas, com renda toda revertida ao estado gaúcho. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do artista.
As fortes chuvas do Rio Grande do Sul deixaram 136 mortos até as 9h deste sábado (11). Foram confirmadas 10 novas mortes desde sexta-feira (10) e o número pode crescer nos próximos dias, uma vez que há 125 desaparecidos, segundo a Defesa Civil gaúcha. Os mortos estão em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 756 feridos.
Diante das enchentes que deixaram mais de cem mortos no Rio Grande do Sul nos últimos dias, gaúchos têm buscado refúgio com parentes ou amigos em outros estados, como Santa Catarina.
Segundo a Defesa Civil estadual, o número de desaparecidos vem caindo ao longo dos dias e a população tem sido orientada a procurar a Polícia Civil para informar sobre a localização de familiares.

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