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Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam acusações na web em meio a campanhas para o Rio Grande do Sul

Influenciadores discutem sobre ações do governo federal e resgatam gafes do passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 08:40

Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam farpas nas redes em meio a campanhas de ajuda ao Rio Grande do Sul
Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam farpas nas redes em meio a campanhas de ajuda ao Rio Grande do Sul Crédito: Instagram
Em meio a campanhas de ajuda à população do Rio Grande do Sul, Whindersson Nunes e Felipe Neto, influenciadores engajados nas arrecadações, trocaram farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (10). Os dois discordam da atuação do governo federal no enfrentamento da catástrofe e resgataram gafes do passado alheio.
As acusações começaram na última quinta-feira (9), quando Whindersson debochou da comemoração da primeira-dama Janja após o resgate do cavalo Caramelo no X (ex-Twitter). O humorista também comentou uma postagem de Pedro Roussef elogiando a atuação do presidente Lula com a legenda "Vai pegar gelo, babão".
Felipe Neto, por sua vez, exaltou as ações do governo no enfrentamento à crise gaúcha e, em seguida, fez um tweet entendido pelos internautas como uma indireta a Whindersson. "Nada contra, mas, de vez em quando, é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro", escreveu.
Whindersson respondeu à indireta resgatando um trecho polêmico do livro escrito por Felipe Neto em 2017 em que ele faz a brincadeira 'Casa, Mata ou Trepa'. "Vou ler um livro infantil", escreveu ele na legenda.
O youtuber se defendeu, explicando que errou ao escrever esse trecho em seu livro e criticando o colega por resgatar erros do passado. "Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse 'livro' foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre", escreveu.
Whindersson, rebateu Felipe Neto mais um a vez. "Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é. Meu silêncio já está para você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável", escreveu.

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