Jojo Todynho se revolta com ações do governo no Rio Grande do Sul e é criticada

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho usou as redes sociais fazer críticas ao poder público por causa do estado de calamidade do Rio Grande do Sul após forte chuvas que atingiram várias cidades gaúchas na semana passada. A cantora disse que estava "estarrecida" com a falta do mobilização dos governos e acusou políticos de falta de solidariedade e não garantir a segurança das vítimas das enchentes.

"Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado, mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público?", questionou no vídeo publicado no Instagram.

A campeã de A Fazenda 12 alegou estar apavorada com o que tem visto e ouvido a respeito do Rio Grande do Sul. "A gente não aguenta mais. Falta educação, falta saúde, falta sanea, sanea, sanea... Eita, que não sai!", soltou. "Estou tão nervosa que não consigo [falar]. A população precisa de vocês. Até quando vocês vão ficar nessa? Esperamos uma resposta", cobrou.

O vídeo dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns internautas aprovaram as cobranças de Jojo, outros seguidores discordaram da cantora e apontaram que o governo estava enviando militares para as cidades gaúchas, além de ajuda com verbas financeiras.

🚨OPINIÃO! "Ao invés de ajudar Jojo Todynho prefere desinformar com o próprio desconhecimento e ignorância!" pic.twitter.com/T9dwU58Wyd — Dieguinho (@diegoschueng) May 9, 2024

Jojo Todynho vestiu a camisa da "estudante de direito": a chata, desinformada que sempre quer contestar aquilo que nem sabe. Toda sala tem pelo menos dois hahaha

Quando a gente se informa por fake news da isso, a gente passa vergonha mesmo. pic.twitter.com/LCF7AXFLX4 — Ana Cabett (@cabettinha) May 9, 2024

A Jojo Todynho querendo lacrar, mas não passa de uma vetezeira que já foi desmascarada faz tempo. Apoiadora de genocida e totalmente sem cabimento ao dizer que o Lula não tá fazendo nada. Hipócrita, nem parece que é do povão de tão imbecil que é! pic.twitter.com/3LeXlCNoCH — D4И 🐙 (@D4N1EL77) May 9, 2024

Jojo tá certa pra CARALHO, mas vcs ficam nessa de ficar melando ovo de político safado mesmo sabendo que eles tão fazendo merda. https://t.co/UBXdT0LNHF — Guiyves Saint Laurent Damasceno dos Santos (@damascz_) May 9, 2024

Jojo Todynho espalhando desinformação e falando que o Governo não está movendo um dedo pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Alguém surpreso?pic.twitter.com/emqOQOSoUU — POPTime (@siteptbr) May 9, 2024