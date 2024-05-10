Alexandre Frota diz que tenta ser forte na frente de vítimas das chuvas no RS

Uma imagem surpreendeu internautas que tentavam se informar sobre a situação no Rio Grande do Sul na quinta-feira (9). Montado em uma moto aquática, Alexandre Frota, 60, ajudava no resgate a pessoas e animais de estimação ilhados pelas enchentes que assolam a região.

Alexandre Frota ajuda no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Instagram

O ator e ex-deputado federal está em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil do estado, 60% do município ficou embaixo d'água após as fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada.

Após viajar mais de 24 horas, ele chegou à cidade na quarta-feira (8) e tem trabalhado com um grupo de mais de 20 voluntários. "A situação é pior do que eu imaginava. É muito difícil e triste", relatou Frota ao F5. "Não paramos um minuto sequer, e é sufocante. Temos vontade de chorar com toda essa tragédia, mas não podemos. Temos que ser fortes na frente das vítimas. Mas choro sozinho. Desabo."

Frota contou que não tem data para deixar Canoas e não descarta a possibilidade de ajudar outras cidades à medida que a situação for se normalizando. "A minha relação não é com o Rio Grande do Sul e, sim, com o povo, que está precisando de ajuda. Tenho um trabalho voluntário há seis anos e atuei em outras tragédias, como em Petrópolis, no Rio, e em Salvador, na Bahia. Faço por qualquer ser humano que esteja em apuros", comenta.