MC Binn, Alemão do Forró e André Prando agitam a sexta (10) no ES

36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante

Festa em Venda Nova do Imigrante com apresentações de Makson Côra, Papaléguas, Alemão do Forró (foto), Charles Vicentim e Zoom Box, a partir das 13h. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante. Entrada gratuita.