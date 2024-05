A coluna Renata Rasseli voltou; veja a celebração

Aconteceu no último sábado (04) o encontro da Confraria das Onças que celebrou a recuperação da presidente da Confraria, a colunista Renata Rasseli. Foi um momento de muita alegria e amizade. O cenário foi a residência do casal Eulália e Décio Chieppe, anfitriões famosos pela maneira impecável de receber, acolhendo todos com elegância e descontração. Marcelo Ribeiro levou a sua música para aquele momento de confraternização que se estendeu até a noite. Detalhe para o espetacular pôr do sol que se pode apreciar na casa dos Chieppe.

Estou com saudades!

"Oi queridos de RR, estou com muita saudade de vocês. Tem tempo que a gente não se vê por aqui, nas festas e eventos. É que, como muitos de vocês já sabem, uma doença terrível (a Chicunguya) me levou a várias complicações e 18 dias de internação no Cias da Unimed, em Vitória. Foram dias muitos duros, mas o significado do nome Renata é renascida, e aqui estou. Sigo me reabilitando em casa ao lado de minha família e recebendo o carinho de amigos e da nobre audiência desta coluna em forma de pequenos gestos, que ajudam a curar o corpo e alma. Espero, em breve, estar com vocês para festejar essa vitória que é nossa". Um beijo, Renata Rasseli.