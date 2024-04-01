Rita e Renata Tristão recebem para 'open house' da CasaCor ES 2024

Rita Tristão e Renata Tristão receberam arquitetos, decoradores, paisagistas e designers na Open House da CASACOR ES 2024. Com a bela paisagem do Clube Ítalo-Brasileiro e menu assinado por Ariani de Oliveira, foi dado o start revelando os ambientes e o traçado da mostra desse ano. O diretor de relacionamento e curador da Casacor, Pedro Ariel inspirou os profissionais com o tema “De Presente, o Agora”, que traz a reflexão sobre que ancestrais queremos ser das futuras gerações. A 28ª edição da CASACOR ES será de 4 de setembro a 27 de outubro, no Clube Ítalo-Brasileiro, com cerca de 30 ambientes e conceito de condomínio.